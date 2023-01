Pandemie: Das lange Warten der Chinesen in Luxemburg

«Wir waren seit fünf Jahren nicht mehr in China. Unsere Jüngste, damals erst ein Jahr alt, kann sich nicht daran erinnern, ihre Großeltern in China getroffen zu haben», erzählt die Chefin des Restaurants Aux Délices du Wok in Rodingen. «Vor der Pandemie haben wir versucht, einmal im Jahr nach China zu reisen, aber wir hatten nicht immer die Zeit dazu. Währenddessen wäre es nicht möglich gewesen, da die Quarantäne nach der Einreise so lang war, dass wir unser Restaurant zwei Monate hätten schließen müssen», fährt sie fort.