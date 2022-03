Google-Brille 2.0 : Das Leben wird zum Spiel

Beim Training, Kochen oder Flirten: Ein Kurzfilm zweier Kunststudenten zeigt, wie Googles Wunderbrille künftig unser aller Leben beeinflussen könnte.

Google-Mitgründer Sergey Brin kümmert sich persönlich um das vielversprechende «Project Glass», eine Hightech-Brille, die Infos aus dem Web direkt auf den Brillengläsern des Trägers projiziert. Läuft alles nach Plan, kommt die Brille Anfang 2013 zum Preis von 1500 US-Dollar in den Handel.

Die zwei israelischen Kunststudenten Eran May-raz and Daniel Lazo wagen anhand eines unterhaltsamen Kurzfilmes einen Blick in die Zukunft und zeigen, wie Googles Technologie unseren Alltag beeinflussen könnte. In ihrer Vision sind sie schon einige Schritte weiter gegangen, die Infos aus der unmittelbaren Umgebung des Trägers werden auf einer Kontaktlinsen-Oberfläche dargestellt.