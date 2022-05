Elektro-Festival : Das Luxembourg Open Air startet seine Frühlingsausgabe

ESCH-SUR-ALZETTE – Nach zwei erfolgreichen Ausgaben wird das LOA im Jahr 2022 gleich zweimal stattfinden. Das Season Opening findet an diesem Wochenende in Esch statt.

Beim letzten Luxembourg Open Air im September vergangenen Jahres kamen in Pandemiezeiten 4000 Menschen, um zu den Klängen von 30 DJs zu tanzen. Dieses Jahr gibt es in Esch-Belval eine Frühlingsausgabe, wo an diesem Wochenende rund 5000 Menschen pro Tag erwartet werden. Unter anderem vier DJs aus den Top 100 des «DJ Mag» legen auf.

Fedde le Grand

Der 44-jährige Niederländer, der 2006 mit «Put Your Hands Up For Detroit» in der Electro-House-Szene bekannt wurde, belegte 2021 Platz 19 der Top-100-Liste im «DJ Mag».

Tujamo

Matthias Richter, so sein bürgerlicher Name, ist ebenfalls ein Schwergewicht in den Bereichen EDM und Electro-House. Der 34-jährige deutsche DJ, der seit 2015 ordentlich an Bekanntheit gewonnen hat, steht in der berühmten Rangliste auf Platz 36.

Blasterjaxx

Das aus Thom Jongkind und Idir Makhlaf bestehende niederländische EDM-Duo, das in der Top-Liste auf Platz 61 steht, ist Stammgast bei Tomorrowland oder Ultra Miami.

Julian Jordan

Der niederländische Electro-House-DJ von Spinnin' Records ist für seine energiegeladenen Auftritte bekannt und landete im «DJ-Mag» auf Platz 66.

LOA Esch: Diesen Freitag und Samstag in Esch-Belval. Eintritt: 42/69 Euro