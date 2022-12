Jurywahl : Das Luxemburger Wort des Jahres steht fest

«Boosteren» hat einen Nachfolger, die Jury hat das Wort des Jahres 2022 gekürt. Wie das Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend am Dienstagmorgen bekanntgibt, ist «Ukrainkrich» auf dem ersten Platz gelandet. «Der Angriffskrieg von Russland in der Ukraine hat das Jahr geprägt wie kein anderes Ereignis», so die Erklärung. Auch viele andere Vorschläge hingen mit diese Krieg zusammen – was auch die Folgeplatzierungen zeigen: