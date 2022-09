Eingeweiht: Das Lycée Michel Rodange bekam ein 64-Millionen-Upgrade

Auf dem Campus Geesseknäppchen am Eingang von Luxemburg-Stadt gelegen, ist am Montag das renovierte Lycée Michel Rodange eingeweiht worden, in dem rund 1400 Schüler unterrichtet werden. «Die Renovierung und der Ausbau waren notwendig geworden», sagte François Bausch (Déi Gréng), Minister für öffentliche Arbeiten.