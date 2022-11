Kult-Kinderserie: Das macht die «Teletubbies»-Sonne heute

Mittlerweile habe die Britin im kaufmännischen Bereich Fuß gefasst: «Ich arbeite für eine Sicherheitsfirma mit Sitz in Medway und verwalte administrative Prozesse», berichtet sie. Für ihre weitere Zukunft habe sie auch schon genaue Pläne: So will Jess «reisen und mehr Teile der Welt sehen, bevor ich mich niederlasse und eine Familie gründe». Den richtigen Mann in ihrem Leben gibt es schon: Seit über einem Jahr ist sie mit Ricky Latham (27) in einer Beziehung. Die beiden wohnen gemeinsam in Whitstable, wo sie es liebt, an den Strand zu gehen.