Ella Harper: Das Mädchen, das sie Camel Girl nannten

Im 19. Jahrhundert schaffte es Ella Harper zu einiger Berühmtheit in den USA. Als Camel Girl wurde sie in Freakshows herumgezeigt – und verdiente gutes Geld damit.

1 / 8 Ella Harper war durch einen Geburtsdefekt namens Genu recurvatum in der Lage, ihre Knie nach vorne durchzubiegen. PD Zeitgenössische Zeitungsberichte beschrieben Ella Harper als «Laune der Natur, wie man sie noch selten gesehen hat». PD Das Publikum war fasziniert von Ella Harper, die bald den Übernamen Camel Girl erhielt. PD

Heute ist es kaum noch vorstellbar: Im 19. Jahrhundert strömten die Menschen in Europa und den USA in sogenannte Freakshows, um allerlei Menschen und Tiere zu bestaunen, die nicht der Norm entsprachen. Zu sehen gab es etwa General Tom Thumb, einen nur 1,02 Meter großen Mann, oder die im Gesicht stark behaarte Annie Jones, eine von vielen sogenannten Bärtigen Ladys. In dieser Gesellschaft fand sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch Ella Harper wieder, die von einem findigen Zirkusbetreiber als «Camel Girl» vermarktet wurde.

Ella Harper kam 1870 in Hendersonville im US-Bundesstaat Tennessee auf die Welt. Sie wurde mit einer seltenen Fehlbildung namens Genu recurvatum geboren. Dadurch konnte sie ihre Knie überstrecken und nach vorne biegen. Ihr Vater war Bauer und ein erfolgreicher Viehzüchter, während ihre Mutter Hausfrau war. Ella hatte vier Geschwister, wobei ihr Zwillingsbruder Everett im Alter von drei Monaten starb. Keines ihrer Geschwister war von dem Geburtsdefekt betroffen.

Ella Harper trat mit 14 Jahren erstmals auf

Ella erregte durch ihre Fehlbildung schon früh viel Aufmerksamkeit und begann wohl 1884 mit nur 14 Jahren ihre Freakshow-Karriere. Zu Beginn beschränkten sich ihre Auftritte auf die Umgebung von New Orleans und St. Louis. Das Publikum war fasziniert von dem Mädchen, das seine Knie komplett in die andere Richtung biegen konnte. So etwas hatten sie noch nie gesehen.

Als ihre Berühmtheit wuchs, trat Zirkusbetreiber W.H. Harris an sie heran. Harris war immer auf der Suche nach neuen Freaks für seinen Nickel Plate Circus und so lud er Ella 1886 ein, bei ihm aufzutreten. Als Bühnenpartner stellte ihr Harris ein echtes Kamel zur Seite. So konnte das Publikum ihre nach vorne gebogenen Knie direkt mit jenen des Kamels vergleichen. Im Nickel Plate Circus wurde Ella zum «Camel Girl» und sozusagen als halb Mensch und halb Kamel vermarktet.

Riesenerfolg als Camel Girl

Das Publikum war fasziniert von dem ungewöhnlichen Mädchen. Ella Harper zierte bald die Plakate des Nickel Plate Circus. Vor ihren Auftritten wurden Flyer verteilt, auf denen ihre Fehlbildung beschrieben wurde. Ella erklärte, dass sie am besten auf allen vieren laufen könne und in den letzten vier Jahren viel getourt sei. Ausserdem wurde erwähnt, dass sich Ella Ende Jahr aus dem Geschäft zurückziehen wolle, um ihre Ausbildung fortzusetzen.

Tatsächlich hörte Ella mit 16 Jahren auf, als Camel Girl aufzutreten. Sie konnte es sich leisten. H.W. Harris bezahlte ihr während eines Jahres 200 Dollar pro Woche, heutzutage rund 5000 Dollar. Das war damals eine fürstliche Summe und reichte aus, damit sich Ella eine gute Ausbildung leisten konnte.

Das traurige Privatleben des Camel Girl

Ella Harper zog sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück, zog wieder in ihre Heimat in Tennessee und lebte dort mit ihrer Familie. 1890 starb ihr Vater bei einem Hausbrand, fünf Jahre später ihr Bruder Willie. 1905 heiratete sie Robert Safely, einen Lehrer und späteren Buchhalter eines Fotoladens. Ein Jahr später gebar Ella eine Tochter, die sie Mabel nannten. Doch das Glück war von kurzer Dauer. Mabel starb im Alter von sechs Monaten. Da es kein weiteres Kind haben konnte, adoptierte das Ehepaar 1918 ein Neugeborenes. Doch wieder fand das Paar kein Kinderglück. Das Jewel genannte Mädchen starb im Alter von drei Monaten.