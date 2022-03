Huawei-Handy : Das Mate 20 Pro erhält eine Dreifachkamera

Ein Fingerabdruck-Sensor unter dem Display, ein riesiger Akku und eine Dreifachkamera: Beim neuesten Flaggschiff lässt Huawei nichts anbrennen.

Am Dienstag hat der chinesische Hersteller sein neustes High-End-Handy vorgestellt. Wir konnten uns das Mate 20 Pro bereits vorab anschauen. Das Smartphone bietet Innovationen und muss sich keinesfalls vor der Konkurrenz verstecken – im Gegenteil.

Im Bereich der Sicherheit bietet das Handy mit dem sogenannten 3-D-Face-Unlock eine ähnliche Gesichtserkennung, wie man sie vom iPhone her kennt. Mit dieser kann nicht nur das Handy selbst entsperrt, es können auch einzelne Apps oder Dateien damit geschützt werden. Neu wurde der Fingerabdruck-Scanner statt auf der Rückseite direkt unter dem Display angebracht.

Der Akku des neuen Smartphones verfügt über eine Kapazität von 4200 mAh und gehört somit zu den größten bei den High-End-Handys. Dank einer neuen Schnellladefunktion mit 40W Leistung kann die Batterie in 30 Minuten auf rund 70 Prozent geladen werden. Dank der Rückseite aus Glas wird nun zusätzlich auch kabelloses Laden unterstützt.

Beim Mate 20 Pro hat Huawei erstmals den neuen Kirin-980-Chip verbaut, der an der Internationalen Funkausstellung in Berlin vorgestellt wurde. Es ist der erste Huawei-Prozessor, der im 7-Nanometer-Verfahren gefertigt wird. Durch den präziseren Herstellungsprozess kann Huawei auf derselben Fläche etwa 1,6-mal so viel Rechenpower unterbringen.