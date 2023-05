Verstorbener Rockstar: Das Mega-Vermögen von Tina Turner und wer es erben könnte

Immobilienvermögen und verkaufte Musikrechte

Nachdem sie ihren Wohnsitz in die Schweiz verlegt hatte, war sie vorerst in der Villa «Alconquin» in Küsnacht, der offiziell steuergünstigen Goldküstengemeinde, eingemietet. Die Villa selbst gehört Ines Kaindl-Benes, Verwaltungsratspräsidentin des familieneigenen Holzverarbeitungsbetriebs Swiss Krono Group. Ende 2021 entschlossen sie und ihr Ehemann sich jedoch zum Kauf des Landguts Steinfels in Stäfa mit einem Schätzwert von 72 Millionen Euro.

Obendrein verkaufte Turner letzten Oktober, also kurz nach Überschreiben der Liegenschaft, die Rechte an ihrer Musik, am Künstlernamen und an Fotos an die Bertelsmann Music Group (BMG). Die Verkaufssumme könnte locker bei 150 Millionen gelegen haben.