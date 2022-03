Boots-Flüchtlinge : Das Mittelmeer ist ein Massengrab

Mindestens 1500 Menschen haben im letzten Jahr ihre Flucht von Afrika nach Europa mit dem Leben bezahlt. Amnesty International verlangt, das Sterben im Mittelmeer endlich zu stoppen.

«Etliche dieser Todesfälle wären vermeidbar gewesen», erklärte die Organisation in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht zum Flüchtlingsschutz. «Europa muss seiner Verantwortung für Flüchtlinge in Seenot endlich gerecht werden», forderte die Amnesty-Asylpolitikexpertin Franziska Vilmar. Die Mitgliedsstaaten und EU-Institutionen müssten «alle nötigen Maßnahmen bei der Seenotrettung» treffen, «um dem Sterben im Mittelmeer ein Ende zu bereiten». Amnesty International kritisierte insbesondere das Migrationsabkommen zwischen Italien und Libyen.