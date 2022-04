Unesco-Geopark in Luxemburg: Das Müllerthal erfährt durch die Unesco «internationale Anerkennung»

«Ein unbeschreibliches Gefühl, das die jahrelangen Bemühungen belohnt», «außergewöhnliche geologische Besonderheiten, die weltweit anerkannt werden», «ein wichtiges Schaufenster für das touristische Angebot in Luxemburg», «eine internationale Anerkennung der Qualität unseres Naturerbes», «eine einzigartige Auszeichnung, die einen Mehrwert für die Region darstellt». Freude, Glückwünsche und ein nicht unberechtigter Stolz haben die offiziellen Reden am Donnerstag bei der «naturnahen» Pressekonferenz bestimmt – als am Fuße des «Huel Lee» (hohler Felsen) die Aufnahme des «Natur & Geoparks Mëllerdall» in das weltweite Netz der UNESCO-Geoparks gefeiert wurde.