Heimlich-Griff: Das musst du tun, wenn sich jemand verschluckt hat

Unter Verschlucken versteht man, dass ein Fremdkörper im Rachen, im Kehlkopf oder in der Luftröhre stecken bleibt. Meistens ist das zwar unangenehm, aber nicht weiter schlimm, da der Körper den Fremdkörper durch den Husten- bzw. Würgereflex selbstständig loswird. Gefährlich wird es, wenn die betroffene Person nicht mehr atmen, sprechen oder husten kann.

In einem solchen Fall musst du sofort handeln, denn es besteht Lebensgefahr. So kannst du am besten helfen (siehe auch Video oben):