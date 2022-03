Kinostarts März 2022 - Das musst du über den neuen Marvelfilm «Morbius» wissen

«Morbius»

Die Erwartungen an «Morbius» sind groß: Kein anderer Marvel-Film wurde häufiger verschoben, nach fünf ausgelassenen Kinostarts ist es nun endlich so weit.

Darum gehts: Der Biochemiker Dr. Michael Morbius (Jared Leto) leidet an einer seltenen Blutkrankheit. Er will sich und anderen Menschen helfen und führt dazu Experimente an sich selbst durch – doch nach der Transfusion verändert sich sein Körper und Morbius verwandelt sich in einen Vampir mit enormem Blutdurst.

Neustes Marvel-Sony-Projekt

«Morbius» ist das neuste Projekt, bei dem Sony und Marvel zusammenspannen. Nach den aktuellen Kinohits «Spider-Man: No Way Home» und «Venom 2: Let There Be Carnage» stehen die Chancen gut, dass auch «Morbius» an den Erfolg anschließen kann – wären da nicht die ersten Reaktionen auf den sozialen Medien.