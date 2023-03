GP von Bahrain : Das musst du zum Start der Formel-1-Saison wissen

Am Sonntag dröhnen wieder die Motoren. Die Formel 1 geht in eine neue Saison mit mehreren Änderungen. Wir zeigen euch die wichtigsten Punkte.

So präsentiert sich der neue Red Bull. Wird der RB19 Max Verstappen zum dritten WM-Titel in Serie verhelfen?

Was ist in diesem Jahr neu?

Da gibt es einiges. Die Formel 1 verdoppelt etwa die Zahl der Sprintrennen von drei auf sechs. Neu werden die Mini-Rennen in Baku (Aserbaidschan), Spielberg (Österreich), Spa-Francorchamps (Belgien), Doha (Katar), Austin (USA) und São Paulo (Brasilien) an den Samstagen austragen.

Die Änderungen im Formel-1-Kalender

Europa verliert einen Grand Prix im Rennkalender: In dieser Saison wird kein Rennen in Frankreich gefahren. Dafür kehrt Katar im Oktober in den Kalender zurück und die mit großer Spannung erwartete Formel-1-Premiere in Las Vegas Mitte November. Da der Grand Prix von China erneut aufgrund von Corona-Restriktionen aus dem Kalender gestrichen wurde, gibt es nun im April eine fast vierwöchige Pause zwischen Melbourne und Baku.