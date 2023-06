Rome Aston: Das Netz spottet über den Namen des Wendler-Babys – das bedeutet er

1 / 6 Michael Wendler und Laura Müller sind kürzlich Eltern eines Sohnes geworden. imago images/Revierfoto «Der schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner, als ich ihn mir immer vorgestellt habe», schrieb Laura Müller auf Instagram. imago images/Revierfoto Das Baby trägt den außergewöhnlichen Namen Rome Aston. imago images/Future Image

Ende Juni hießen Laura Müller und Michael Wendler ihr erstes gemeinsames Kind willkommen. Auf Instagram teilte die 22-Jährige die Geburt von Sohn Rome Aston mit. Ein Namensexperte erklärt gegenüber der «Bild» die Bedeutung hinter dem außergewöhnlichen Namen.

«Bei Rome handelt es sich in dieser Schreibweise um eine slawische Variante des ursprünglich italienischen Namens Romeo. Er geht auf einen römischen Beinamen Romaeus in der Bedeutung ‹Römer› oder auch ‹Rompilger› zurück», meint Prof. Dr. Jürgen Udolph vom deutschen Zentrum für Namenforschung. In Deutschland kenne man den Namen vor allem durch William Shakespeares Drama «Romeo und Julia». Auch im slawischen Sprachraum verdanke der Name seine Bekanntheit dem Klassiker.

Der Vorname ist bei den Stars beliebt. Der Sohn von Mario und Ann-Kathrin Götze hört ebenfalls auf den Namen Rome. Die Beckhams haben sich bei einem ihrer drei Söhne für Romeo entschieden. Weniger bekannt ist der Zweitname des Wendler-Babys Aston. «Aston kommt als Vorname in Deutschland sehr selten vor. Er ist am ehesten in Verbindung mit albanischen und südslawischen männlichen Vornamen wie Astijan, Astian, Astion, Astin zu deuten», erklärt der Namensexperte. Diese gehen auf das griechische «asteos» zurück, was «städtisch, höflich» beziehungsweise in der Version «ast(e)» «Stadtbewohner(in)» bedeute.

Netz macht sich über Rome Aston lustig

Für den Namen erntet das Paar auf Social Media Spott. «Wenn man den Namen Rome Aston in einem Rutsch ausspricht, klingt es ein bisschen wie ein Kloreiniger», schreibt ein User auf Twitter. Einige fragen sich, ob der Name auf den Zeugungsort des Jungen hindeutet. «Also gezeugt in Rom oder in einem Aston Martin», meint eine Nutzerin.

Hat Aston Martin den Namen inspiriert?

Die Nähe zur Automarke Aston Martin sorgt ebenfalls für viel Häme. «Immer noch besser als Bukarest Dacia», meint ein Nutzer. Falls tatsächlich der Autohersteller den Namen inspiriert hat, wäre die Bedeutung eine andere. «In diesem Fall geht der Name auf einen Berg mit dem Namen Aston im Aston-Hill-Climb Bergrennen zurück, das Lionel Martin mit einem von ihm getunten Kfz gewonnen hatte», erklärt Prof. Dr. Jürgen Udolph. Bei Lionel Martin handelt es sich um den Gründer von Aston Martin.