Samsung: Das neue Galaxy S23 Ultra bietet eine sagenhafte Auflösung

Samsung enthüllt drei Handys: Die neuen Modelle im Überblick. 20 Minuten

Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra: So heißen die neuen Handys von Samsung. Der südkoreanische Hersteller hat die Geräte am Mittwochabend bei einem Event in San Francisco enthüllt.

Galaxy S23 Ultra

Der Name Ultra steht wie in den vergangenen Jahren auch 2023 für das Highend-Modell des Herstellers. Hier wird geklotzt: So hat Samsung dem Galaxy S23 Ultra (6,8-Zoll-Display) einen 200-Megapixel-Sensor verpasst. Das bringt Vorteile im Alltag. Fotos sind schärfer und mit der hohen Auflösung kann man auch nur Teile daraus nutzen, die dann so immer noch scharf sind.

Der erste Eindruck ist stimmig: Die Auflösung ist beeindruckend und stellt die 108-Megapixel von bisher in den Schatten. Was das Feature im Alltag bringt, wird ein ausführlicher Test zeigen. Foto-Fans dürfen sich zudem auf eine verbesserte App freuen, um Fotos im sogenannten RAW-Format aufzunehmen.

Neben vielen Megapixeln enthält das S23 Ultra auch den typischen Bedienstift, den S-Pen und ein Display mit großen 6,8 Zoll. Dieses bietet jetzt mehr Fläche. Nutzerinnen und Nutzer, die ihr Gerät den Tag lang kaum aus der Hand legen, werden sich auch über mehr Akkuleistung freuen. So soll das S23 Ultra dank dem neuen Chip Snapdragon 8 Gen 2 rund 20 Prozent länger laufen und aber gleichzeitig mehr Leistung erbringen. Das soll vor allem bei Games, aber auch im Alltag spürbar sein.

Galaxy S23 und S23+

Während das S23 Ultra eher kantig daherkommt, wirken die anderen Geräte fast schon rund: Auch das S23 und das S23+ wurden aufgemotzt – und bietet längere Laufzeit. Und ebenso steht die Kamera im Mittelpunkt. So hat nun die Frontkamera mehr Megapixel (zwölf statt bisher zehn) und einen HDR-Modus. Zudem wechselt die Selfiecam automatisch von 30 auf 60 Bilder pro Sekunde und erlaubt so bessere Aufnahmen.

Auch in der Nacht sind alle Modelle – inklusive Ultra – nun besser unterwegs: Beim schummrigen Konzert den Lieblingssong abfilmen, im Club Selfies machen oder beim Abendessen mit Kerzenlicht die ganze Gruppe ablichten ist laut Samsung problemlos möglich. In unserem Test in einem abgedunkelten Raum funktionierte das schon sehr gut. Selbst Selfies gelingen damit. Jedoch muss man dafür die Kamera – und auch sich selbst – stillhalten.

Recycling im Handy

Bei den Materialien setzt der Hersteller vermehrt auf Recycling. Ein Teil des verbauten Aluminiums und Glas wurden wiederverwertet und auch der Kunststoff stammt teilweise von PET-Flaschen, alten Fischernetzen und Fässern. Dabei sind jetzt doppelt so viele Komponenten rezykliert als noch beim Vorgänger: zwölf anstatt sechs.

Die Geräte sind jeweils in vier Farben verfügbar: Phantom Black, Cream, Green und Lavendel.

Technische Daten

Galaxy S23 Ultra

200 MP / 12 MP / 10 MP / 10 MP, Selfiecam: 12 MP, Chip: Snapdragon 8 Gen 2, Display: 6,8 Zoll, Akku: 5000 mAh.

Galaxy S23

50 MP / 12 MP / 10 MP, Selfiecam: 12 MP, Chip: Snapdragon 8 Gen 2, Display: 6,1 Zoll, Akku: 3900 mAh.

