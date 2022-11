Luxemburg: Das neue Gefängnis «wird die Haftbedingungen verbessern»

Am heutigen Mittwochnachmittag wurde die neue Haftanstalt Luxemburgs offiziell eingeweiht. Nach den obligatorischen Sicherheitskontrollen betritt man einen großen und gut beleuchteten Innenhof, der allerdings von Maschendrahtzäunen und sechs Meter hohen Mauern umgeben ist: Willkommen in «Uerschterhaff», dem neuen Gefängnis in der Gemeinde Sassenheim.

Die ersten Gefangenen werden am kommenden Montag – unter strengen Sicherheitsvorkehrungen – aus Schrassig verlegt. Die Gesamtkapazität der Einrichtung liegt bei 400 Gefangenen, sowie 350 Angestellten. In der neuen Einrichtung werden ausschließlich Untersuchungshäftlinge untergebracht. «Das Ziel ist, anders mit den Gefangenen zusammenzuarbeiten, die sich in unterschiedlichen Situationen befinden», lässt Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) wissen. Die neue Haftanstalt «Uerschterhaff» soll das Schrassiger Gefängnis entlasten, dessen Kapazitäten am Anschlag seien. Manchmal müssten dort «mehrere Gefangene in einer Einzelzelle untergebracht werden», fährt die Ministerin fort. Der Grundgedanke sei, «die Haftbedingungen der in Uerschterhaff, aber auch der in Schrassig untergebrachten Gefangenen zu verbessern».