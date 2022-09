Luxemburg : Das öffentliche Verkehrswesen bekommt ein neues Gesicht

Das Ziel der Regierung war klar formuliert: Mehr Effizienz im öffentlichen Verkehrswesen. Was sich leicht anhört, war viel Arbeit. Das bestätigt der Verkehrsminister: «Es war ein langer Prozess, der jetzt mit einem neu gestalteten Verkehrsnetz endet». Zuletzt führte im Juli eine neue Verordnung zu wesentlichen Anpassungen der Buslinien im Norden und Osten des Landes.

Eine Informationskampagne wurde ebenfalls gestartet, da viele Menschen im Großherzogtum nicht über die für sie nützlichen Buslinien informiert gewesen seien. Das, so der Minister, solle sich nun ändern. Man hoffe, dass die Bevölkerung die Möglichkeiten des öffentlichen Transportwesens neu für sich entdecke.

Was ist neu?

Fortan gibt es 183 Buslinien. Die neuen Linien des RGTR sind an sieben Tagen die Woche verfügbar. Unter der Woche kann man von fünf Uhr morgens bist 23 Uhr, und am Wochenende von sechs Uhr morgens bis 22 Uhr den öffentlichen Personenverkehr nutzen: «Einwohner und Grenzpendler zu den entlegensten Zielen zu bringen und eine lohnende Verkehrsanbindung ins ländliche Umfeld» seien die Ziele der Neuerungen, schreibt der Minister. 81 Kommunen wurden befragt. Die daraus resultierenden Ergebnisse flossen in die Neugestaltung des Verkehrsnetztes ein. Rund 300 Vorschläge wurden seitens der Kommunen gemacht