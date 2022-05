USA : Das passiert, wenn die Todesspritze schief geht

Ein nachgestelltes Video zeigt eine Hinrichtung mit der Todesspritze in Echtzeit und thematisiert, wenn es nicht nach Plan läuft.

«Death Penalty Fail» will aufklären

Die Gruppe appelliert an die Menschen, unabhängig davon, ob sie an die Todesstrafe glauben oder nicht: «Es besteht kein Zweifel, dass die Todesstrafe mit Problemen behaftet ist». Die Gruppe setzt sich dafür ein, «die Menschen über die sozialen, emotionalen und finanziellen Belastungen der Todesstrafe aufzuklären.» Sei es durch Geschichten, Bildmaterial oder Filme. «Wir wollen die gesellschaftliche Diskussion intensivieren und die Zahl der aktiven Befürworter der Abschaffung der Todesstrafe erhöhen. Jetzt ist es an der Zeit, über die Todesstrafe neu nachzudenken.» Im Jahr 2016 veröffentlichte die Gruppe Filmmaterial mit dem Titel «What your government doesn't want you to see» – eine Nachstellung einer Hinrichtung durch eine tödliche Injektion.