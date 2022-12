Greta Thunberg spottet : «Das passiert, wenn man seine Pizzakartons nicht recycelt»

Führten die Pizzakartons tatsächlich zur Verhaftung?

Die Vorreiterin der weltweiten Klimaschutzbewegung Fridays for Future reagierte knapp: «Ja, bitte kläre mich auf, schreib mir an smalldickenergy@getalife.com.» Daraufhin antwortete Tate mit dem zweiminütigen Video, in dem auch die Pizzakartons erschienen. Tate hatte in seinem Video damit geprahlt, dass er die Kartons nicht recyceln werde.