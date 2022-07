Nostalgie pur : Das Popcorn-Top erobert wieder die Straßen

Viele kennen es aus den 2000ern, jetzt feiert das ausdehnbare Popcorn-Top sein Comeback. Stars wie Machine Gun Kelly, Lisa und Dua Lipa tragen das Stück bereits.

Wie Mini-Berge (oder vielleicht doch eher gepuffte Maiskörner?) ragen kleine Stoffvierecke auf dem Textil hervor. Die kleinen Stoffhöcker geben dem Popcorn-Top seinen Namen. Das Kleidungsstück war in den 2000ern der letzte Schrei und verspricht für diese Saison ein ebenso fulminantes Comeback.

2000er-Trends kommen und kommen und kommen

Das Popcorn-Top ist das neueste einer Vielzahl von Kleidungsstücken, die in den letzten Jahren ein Comeback gefeiert haben. So kamen bereits die Low-Rise-Jeans der 2000er-Jahre oder Tops von Ed Hardy zurück.

Schauspielerin Shay Mitchell feiert auch hochschwanger den 2000er-Look . Klar, dass der «Pretty Little Liars»-Star auch zum Popcorn-Top greift.

Stars und Modehäuser setzen auf Popcorn

Und in der neuen Kampagne von Bottega Veneta steckt Naomi Campbell in einem Popcorn-Kleid.

Das Textil scheint in der Musikwelt beliebt zu sein: Für ihr neues Album «Planet Her» trägt Doja Cat ein Kleid in Popcorn-Optik.

Chet Lo ist der Popcorn-Liebling der Stars

Ohne Bügeln und ohne Größe

Klammert sich das Popcorn-Top nicht am Körper der Trägerin oder des Trägers fest, sieht das Oberteil übrigens winzig aus. So klein, dass es auf den ersten Blick einem Kleinkind passen würde. Das Textil täuscht aber. Durch die kleinen Pyramiden, meist aus synthetischem Stoff, ist das Popcorn-Top unglaublich dehnbar und damit auch bequem.

Das Kleidungsstück aus den 2000ern passt also problemlos an viele Körper und ist perfekt für Faule. Bügeln kannst du hier vergessen: Einmal bei niedriger Temperatur in die Waschtrommel schmeißen, aufhängen und schon ist das Top wieder einsatzbereit.