Religiöse Bedeutung: Das Rätsel um die mysteriöse Meerjungfrau ist gelöst

Seit Jahren wird in einem Tempel in der japanischen Stadt Asakuchi eine mumifizierte Meerjungfrau verehrt. Die gut 30 Zentimeter große Figur, die angeblich zwischen 1736 und 1741 im Pazifischen Ozean vor der japanischen Insel Shikoku gefangen wurde, wird seit gut 40 Jahren in einem Tempel aufbewahrt.



Mit ihrem menschenähnlichen Gesicht, den Haaren auf dem Kopf, den zwei Händen und dem fischartigen Unterleib erinnert die mumifizierte Figur in ihrem Aussehen an eine Meerjungfrau. Sein tatsächliches Wesen wurde nun jedoch von Wissenschaftlern bestimmt.