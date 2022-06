Verein Planning Familial: «Das Recht auf Abtreibung könnte auch in Luxemburg bedroht sein»

LUXEMBURG – Die Aufhebung des liberalen Rechts auf Abtreibung in den USA beunruhigt auch in Luxemburg. Der Verein Planning Familial ruft dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen.

Ainhoa Achutegui, Vorsitzende des Verwaltungsrats des Vereins Planning Familial. Editpress

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA, das Recht auf Abtreibung aufzuheben, «zeigt, dass die Rechte der Frauen nie selbstverständlich sind», sagt Ainhoa Achutegui, Vorsitzende des Verwaltungsrats des Vereins Planning Familial. Auch in Luxemburg sei dieses Recht bedroht: «In den USA konnten drei radikale Personen, die drei neuen Richter, die von Donald Trump in den Supreme Court gehoben wurden, in kurzer Zeit das Recht auf Schwangerschaftsabbruch wieder rückgängig machen. Es ist also immer möglich. Auch in Luxemburg.»

Ainhoa Achutegui stellt fest, dass evangelikale Sekten und radikale Christen in vielen Ländern an Bedeutung gewinnen. «Auch wenn Luxemburg derzeit von der radikalen extremen Rechten verschont bleibt, kann sich das sehr schnell ändern», befürchtet sie. Ihr Verein will daher mit einer Demonstration am Dienstag um 12.30 Uhr vor der amerikanischen Botschaft mobil machen. Achutegui freut sich über die Unterstützung von Premierminister Xavier Bettel, der erklärte, dass ein Abtreibungsverbot «nicht Leben rettet, sondern Frauen tötet». Er sprach von einer sozialen und wirtschaftlichen Ungerechtigkeit. Planning Familial sowie der ehemalige LSAP-Minister Alex Bodry fordern, das Recht auf Abtreibung in der Verfassung zu verankern. Franz Fayot, Minister für Wirtschaft und Zusammenarbeit, spricht von einer «Rückkehr zu dunklen Zeiten in den USA».