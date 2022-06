Planning familial: «Das Recht auf Abtreibung muss in der Verfassung verankert werden»

«My body, my choice!» «Solidarität mit den Frauen auf der ganzen Welt.» Um 12.30 Uhr haben an dem heutigen Dienstag fast 300 Demonstranten und Demonstrantinnen vor der amerikanischen Botschaft ihre Stimme erhoben. Aufgerufen hatte dazu die Organisation Planning Familial und ihre Partner, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA am Freitag das Urteil «Roe v. Wade» für ungültig erklärt hatte. Seit 1973 hatte jenes das Recht der Amerikanerinnen auf Abtreibung garantiert.