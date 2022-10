Trauriger Spritzenreiter : Das Saarland hat deutschlandweit die höchste Corona-Inzidenz

Die Corona-Inzidenz im Saarland hat am Donnerstag trotz einer leichten Abwärtsbewegung weiter auf hohem Niveau verharrt. Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge betrug die Zahl der registrierten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen 1573,3 (Vortag: 1673,5). Bundesweit gab das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 793,8 an. Dabei gibt es regional weiter erhebliche Unterschiede – von 1573,3 im Saarland bis 302,5 in Hamburg. Über der Schwelle von 1000 liegen aktuell laut RKI auch Bayern (1016,6) und Hessen (1002,7).