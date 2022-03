Wirtschaft : Das Saarland verliert Praktiker

KIRKEL - Der Weg für den Umzug der Baumarkt-Zentrale nach Hamburg ist frei. Konzern und Gewerkschaften haben sich geeinigt. Fast 400 Jobs gehen im Saarland verloren.

Das Unternehmen überprüft derzeit etwa 30 der mehr als 230 Praktiker-Märkte in Deutschland auf ihre Wirtschaftlichkeit.

Dies teilten Praktiker und die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mit. Zudem wurde ein Sozialplan für den geplanten Abbau von voraussichtlich bis zu 1400 der 10 800 Arbeitsplätze in Deutschland erstellt.

Die Zusammenlegung der bisher getrennten Zentralen von Praktiker und seiner Tochter Max Bahr zu einer Einheit in Hamburg ist Teil der geplanten Sanierung. Die Baumarktkette steckt in den roten Zahlen. Mit dem Umzug würden rund 220 der 621 Vollzeit-Stellen in der Konzernzentrale wegfallen, hieß es bei Praktiker.