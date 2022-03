Landtagswahl : Das Saarland wählt – Kommt ein Machtwechsel?

SAARBRÜCKEN – Im Saarland wird ein neuer Landtag gewählt. Zum ersten Mal seit fast 23 Jahren könnte die SPD den Wahlsieg holen.

Noch-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) gibt in einem Wahllokal gemeinsam mit seiner Frau Tanja seine Stimme für die Landtagswahl im Saarland ab.

Anke Rehlinger, SPD Spitzenkandidatin, gibt in Nunkirchen ihre Stimme für die Landtagswahl ab. Dabei kommt sie mit dem Fahrrad zum Wahllokal.

Im Saarland hat die Landtagswahl begonnen. Mehr als 750.000 Bürgerinnen und Bürger sind am Sonntag im kleinsten Flächenland Deutschlands aufgerufen, über die Zusammensetzung des Parlaments und die Zukunft der großen Koalition von CDU und SPD zu entscheiden. Der Ausgang der Wahl verspricht spannend zu werden, denn jüngsten Umfragen zufolge könnte erstmals seit fast 23 Jahren die SPD an der Saar wieder stärkste Kraft werden.

Die Saarlandwahl wird auch in Berlin mit Spannung verfolgt. Sie gilt als erster Stimmungstest für die Ampelregierung im Bund. Zudem schauen die Christdemokraten, ob Friedrich Merz als neuer Parteichef neuen Schwung bringt. Die Wahl im Saarland ist der Auftakt ins Wahljahr 2022, in dem auch in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gewählt wird.