Designer-Klamotten : Das sagt der Modelabel-Chef der 12.150-Euro-Jacke von Putin

In einem schicken Look «made in Italy» präsentierte sich Wladimir Putin vor Zehntausenden Menschen in Moskau. Nun nimmt der Chef der Luxusmarke Stellung dazu.

In einer Rede vor Zehntausenden jubelnden Menschen im Moskauer Luschniki-Stadion fiel einigen Zuschauern und Zuschauerinnen vor allem eines auf: die dunkelblaue Daunenjacke, die Kreml-Chef Wladimir Putin trug. Die Luxus-Parka der italienischen Marke Loro Piana soll Medienberichten zufolge rund eineinhalb Millionen Rubel kosten – umgerechnet etwa 12.150 Euro.

In den sozialen Medien wurde gar eine Change.org-Petition ins Leben gerufen. Darin wurde Loro Piana aufgefordert, sich vom russischen Präsidenten zu distanzieren. Nun hat sich Firmenchef Pier Luigi Loro Piana gegenüber der italienischen Zeitung «La Repubblica» geäußert. «Es ist eine Angelegenheit, die aus menschlicher Sicht etwas peinlich ist. Die Gruppe, zu der Loro Piana gehört, hat aber alle Sanktionen ergriffen, um sich von der menschlichen Tragödie, die wir erleben, zu distanzieren und sich mit den europäischen Positionen zu solidarisieren», so der Chef. Die Marke gehört zum französischen Konzern LVMH.

«Wir haben uns klar auf eine Seite gestellt. Ich fühle mich nicht schuldig wegen der Jacke, die er auf der Bühne getragen hat, aber ich denke, Putin sollte über das Blutbad nachdenken, das er dem ukrainischen Volk zufügt», so der Chef der Luxusmarke weiter. Loro Piana hat alle ihre Lieferungen sowie ihre Boutiquen in Russland auf unbestimmte Zeit geschlossen.