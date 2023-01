Erfolgreich oder nicht? : Das sagt es über dich aus, wenn du dein Bett (nicht) machst

«Wer am Morgen sein Bett macht, ist diszipliniert genug, trotz Müdigkeit ein unangenehmes morgendliches Ritual zu erledigen», findet Life-Coach Anton Schumann.

Wir haben bei Experten nachgefragt, was deine Bettmach-Gewohnheiten über dich aussagen.

Personen, die jeden Morgen ihr Bett machen, haben laut US-Sozioökonom Randall Bell bis zu 206,8 Prozent mehr Chancen, Millionär zu werden. «Diejenigen, die ihre Hausarbeiten erledigen und ihren Lebensraum ordentlicher halten, verdienen tendenziell mehr Geld. Es versetzt den Geist in eine produktive Haltung», schreibt er in seinem Buch. Ein Video, das Bells Aussage aufgreift, geht derzeit auf Tiktok viral und wird tausendfach kommentiert. «Darum bin ich also pleite» ist einer der Kommentare.