Nach erneuter Sperre: Das sagt Instagram zu Michael Wendlers Comeback-Versuch

Um der Sperre zu entkommen, benutzte er den bereits existierenden Account seiner Hunde Smoke und Tiger. Er löschte die Fotos der Tiere und änderte den Namen in «der_michael_wendler».

Mit Weihnachtsgrüssen gab der Wendler nach anderthalb Jahren trotz Sperre sein Instagram-Comeback. Dafür wendete er einen miesen Trick an.

Der einst gefeierte Schlagersänger Michael Wendler kämpft sich mit allen Mittel zurück in die Social-Media-Welt. Unterstützung erhält er dabei von seiner Ehefrau Laura Müller (22), die stolz seine neuen Profile auf Twitter und Instagram bewirbt. Die Hilfe kann er gut brauchen, denn die ehemaligen Accounts des 50-Jährigen wurden im Februar 2021 aufgrund von Verschwörungstheorien und der Verbreitung von Unwahrheiten in Bezug auf das Coronavirus gesperrt. Um seine Blockade zu umgehen, griff er in die Trickkiste und nutzte den Account seiner Hunde Tiger und Smoke – allerdings ohne anhaltenden Erfolg. Nur wenige Stunden später war seine neue Insta-Seite «der_michael_wendler» nicht mehr auffindbar.