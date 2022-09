Briefe in Isjum gefunden : Das schreiben Putins Propaganda-beeinflusste Kinder den Soldaten

«Ich weigere mich, meinen Dienst in der Spezialoperation auf ukrainischem Territorium zu erfüllen, weil mir die Ferientage fehlen und ich moralisch erschöpft bin», schreibt ein russischer Kommandeur eines Flugabwehrraketenzuges aus der Region Moskau. Sein Brief mit Datum vom 10. August wurde mit anderen Briefen russischer Soldaten in einem Haus im mittlerweile zurückeroberten Isjum in der Ukraine gefunden, aus dem sich die russischen Truppen letzte Woche Hals über Kopf zurückzogen.