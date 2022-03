«Humor ist wichtig» : Das schreibt der Chef des Satiremagazins «Titanic»

Tim Wolff ist Chefredaktor des Satiremagazins «Titanic». Vor dem Hintergrund der Pariser Terrorattacke hat er für «N-TV» einen Gastbeitrag geschrieben.

«Es ist anlässlich der fürchterlichen Morde in Paris wohl nötig, mal wieder Grundsätzliches über Komik und Satire zu sagen. Denn nicht nur islamistischen Terroristen, so unsere Erfahrung bei der Titanic, fehlt es da an der Grundausstattung. Komik ist zuallererst ein Mittel, dem Ernst des Lebens, der die meisten von uns bedrückt, selbst wenn nicht gerade Raketenwerfer in Redaktionsräumen abgefeuert werden, etwas entgegenzusetzen, im besten Falle seiner Herr zu werden. Und je ernster die Lage, desto wichtiger der Humor.»