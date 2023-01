Luxemburg : Das Science Center freut sich über hohe Besucherzahlen

Doppelt so viele Privatbesucher wie im Jahr 2021 und dreimal so viele wie im Jahr 2019 (ohne Covid): Das Luxembourg Science Center hat am Donnerstagmorgen eine sehr positive Bilanz für das Jahr 2022 gezogen. Insgesamt zählte das in Differdingen gelegene Zentrum für spielerische Entdeckungen, das sich der Wissenschaft und den neuen Technologien widmet, im vergangenen Jahr 65.000 Besucher, davon 42.000 Einzelpersonen, 21.000 Schüler und Studenten im Rahmen von Schulbesuchen und 2000 Besucher in Gruppen.