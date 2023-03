Neues Ranking: Das sind die 10 hässlichsten Gebäude der Welt

Mit über 42 Prozent negativen Tweets ist das Schottische Parlamentsgebäude das hässlichste Haus in der Auflistung. Das postmoderne Gebäude kommt bei den Twitter-Usern nicht gut an: Es gebe keinen einzigen guten Winkel und das Haus kämpfe mit ständigen Wartungsproblemen, die laut den Usern ebenfalls auf die absurde Form zurückzuführen sind.

«Hotel of Doom» und ein Flughafen

Auf dem zweiten Platz folgt das Edgar J. Hoover Building, der Hauptsitz des FBIs. 1965 war es das teuerste Regierungsgebäude, das in den USA jemals gebaut wurde – und das Design war damals bereits umstritten. Ebenfalls in die Top 10 geschafft haben es das Ryugyong Hotel in Nordkorea, das auch als «Hotel of Doom» bekannt ist, der Flughafen von Denver und der Trump Tower. Die komplette Liste siehst du in der Bildstrecke.