FHM-Wahl : Das sind die 100 «Sexiest Women in the World»

Eine Million Männer haben entschieden: Schauspielerin Michelle Keegan törnt sie am meisten an. Wir zeigen ihre besten Seiten – und die ihrer 99 Konkurentinnen.

Jetzt ist es also offiziell: Michelle Keegan ist die «Sexiest Woman in the World». Die 27 Jahre alte Schauspielerin hat bei der großen Umfrage des Männermagazins FHM die meisten Stimmen auf sich und ihre körperlichen Vorzüge vereinen können. Und 99 heiße Konkurrentinnen ausgestochen. Der Titel, der seit 1998 verliehen wird, ist nicht zu verwechseln mit dem der «Sexiest Woman Alive» – letzterer wird nämlich von der Redaktion des amerikanischen Magazins Esquire ausbaldowert (derzeit amtierend: Penélope Cruz). Bei den «100 Sexiest Women in the World» gilt jedoch Basisdemokratie: Laut FHM durften die Leser abstimmen – und angeblich haben eine Million Männer weltweit mitgemacht. Und Michelle Keegan zur heißesten Braut 2015 gekürt.

«Es ist großartig, zu sehen, dass eine so wahnsinnig talentierte britische Schauspielerin es an die Spitze geschafft hat», lobt FHM-Herausgeber Joe Barnes die Britin laut Spiegel. Deren beruflicher Ruhm basiert allerdings vor allem auf Auftritten in diversen TV-Seifenopern.

Stars und Sternchen in den Top 100

Auch auf Platz zwei schaffte es eine Schauspielerin: die amerikanische Reality-TV-Teilnehmerin Kendall Jenner (19) spielte bei «Keeping up with the Kardahsians» mit und machte schon Fotos für Chanel und Glamour. Die Drittplatzierte hat da karrieremäßig einiges mehr zu bieten: Vorjahressiegerin Jennifer Lawrence (24) ist zwar auch Schauspielerin, kann aber neben Sex-Appeal auch noch einen Oscar vorweisen.

Von den großen Künstlerinnen der Welt fehlen einige auf den vorderen Plätzen: Lediglich Kate Upton (4) und Ariana Grande (6) schaffen es noch in die Top Ten. Britney Spears, die es 2004 sogar mal selbst zur «Sexiest Woman in the World» brachte, schafft es immerhin noch auf den zwölften Platz. Sex-Ikone Kim Kardashian kommt auf den 13. Die weitere Liste ist bunt gemischt: Internet-Sternchen wechseln sich mit Top-Stars wie Mila Kunis, Rihanna und Katy Perry ab. Auf Platz 73 schaffte es übrigens die 80-jährige Mary Berry, die den Engländern seit den 1970ern im Fernsehen das Kochen beibringt. Dafür sind die treuen Leser der britischen FHM ihr wohl auf ewig dankbar.