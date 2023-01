WHO-Ranking: Das sind die 19 gefährlichsten Pilze für uns Menschen

In der Serie «The Last of Us» rafft ein Pilz die Menschheit dahin. Dieser hat sein Vorbild in der echten Welt. Dort macht Cordyceps – so der Name der Gattung – allerdings nur Insekten zu Zombies. Menschen bleiben vor den verschiedenen Cordyceps-Arten verschont. Trotzdem stellen Pilze für den Menschen eine reale Gefahr dar – und die dürfte aufgrund der Klimaerwärmung noch größer werden (siehe Box).