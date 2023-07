Neues Ranking: Das sind die 5 günstigsten Badestrände in Europa

Ein Eis in den Strandferien kann schnell teuer werden. Ein Ranking hat nun die 75 günstigsten Strände in Europa zusammengestellt.

Platz 1: Kleopatra Beach in Alanya, Türkei

Der seit Jahrzehnten beliebte Badeort Alanya an der türkischen Riviera am Mittelmeer überzeugt nicht nur mit breiten Sandstränden, sondern auch mit günstigen Preisen. Einer davon ist der Kleopatra Beach, an welchem einst die gleichnamige ägyptische Königin gebadet haben soll. Königlich hin oder her: Eine Kugel Eis kostet hier umgerechnet gerade mal zwölf Cent, während Du ein Bier für circa 1,60 Euro sowie einen Snack für fünf Euro kaufen kannst.

Platz 2: Long Beach in Ulcinj, Montenegro

Platz 3: Strand von Primorsko, Bulgarien

Südlich der bulgarischen Stadt Burga liegt der Strand Primorsko am Schwarzen Meer. Feiner Sand, genügend Platz sowie ein breites Angebot an Sportmöglichkeiten machen den Strand zu einem beliebten Ferienziel. Auch nicht schlecht: Das Eis gibt es ab einem Euro, das Bier für knapp 80 Cent sowie einen Snack für sechs Euro.

Platz 4: Playa de Ses Illetes auf Formentera, Spanien

Die balearische Insel Formentera ist vor allem als Nachbarinsel von Ibiza – und für ihre hohen Preise – bekannt. Dass es auch günstig geht, beweist der Playa de Ses Illetes, was aus dem Katalanischen übersetzt so viel wie «Strand auf der kleinen Insel» heisst. Neben dem kristallklaren Wasser locken auch Eiskugeln sowie eine Flasche Bier für circa 90 Cent. Beim Snack hingegen wird es mit knapp 14 Euro schon teurer im Vergleich zu den vorherigen Stränden.

Platz 5: Goldstrand in Varna, Bulgarien

Zugegeben, wenn Du eher auf der Suche nach ruhigen Strandferien bist, ist der Strand Slatni pjasazi, besser bekannt als Goldstrand, nicht die richtige Wahl für Dich. Der bekannte Badeort in Varna in Bulgarien ist besonders bei jungen Partytouristinnen und -touristen beliebt – und dementsprechend auch günstig. Das Eis bekommst du für 90 Cent, das Bier sogar für 80 und eine kleine Verpflegung kostet dich 7,50 Euro.

An diesen Stränden wird es im Vergleich teuer

Bist Du neugierig, welcher Strand im Ranking den 75. Platz belegt und somit der teuerste ist? Die Auflösung: Es ist die Plage des Gollandières auf der französischen Insel Île de Ré an der Westküste des Landes. Während Du für das Eis drei sowie für das Bier 3,50 Euro bezahlst, musst Du für eine kleine Verpflegung schon tiefer in die Tasche greifen und blätterst 22 Euro auf den Tisch.

Allgemein bilden Frankreich sowie auch Großbritannien preislich das Schlusslicht. Denn auch an den Stränden Plage de Pampelonne in St. Tropez (Platz 74), Bournemouth Beach am gleichnamigen englischen Badeort (Platz 73), Plages du Mourillon in Toulouse (Platz 72), Plage du Prado in Marseilles (Platz 71) sowie am englischen Weymouth Beach (Platz 70) ist es ähnlich teuer.