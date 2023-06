Teure Klunker: Das sind die beiden teuersten Edelsteine der Welt 

Diese Klunker haben es in sich: Am Donnerstag wurden in New York zwei Edelsteine für Rekordsummen versteigert: Der Diamant «Eternal Pink» und der Rubin «Estrela de Fura» wechselten für knapp 35 Millionen US-Dollar, umgerechnet etwa 32 Millionen Euro, ihren Besitzer. Beide Steine wurden in Afrika gefunden: der rosafarbene Diamant im Jahr 2020 in Botswana, der Rubin 2017 in Mosambik. Das Auktionshaus Sotheby’s leitete die Auktion. Das Unternehmen spricht von den «makellosesten und seltensten ihrer Art».