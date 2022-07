Herzlichen Glückwunsch: Das sind Luxemburgs beste Abiturienten

59 von 60 Punkten – Der 19-jährige Felix Haan, der am Lycée Robert-Schuman das Fachgebiet Naturwissenschaften und Mathematik belegte, und Mara Schanck, Schülerin des Lycée classique Diekirch, haben die beste Abiturnote in der klassischen Sekundarstufe erzielt.

Felix Haan

«Befürchtungen hatte ich vor allem in Englisch und Philo, da diese Fächer offener für interpretation sind als die Naturwissenschaften. Ich hatte bereits gute Ergebnisse und habe den gesamten Stoff wiederholt. Aber ich habe nicht nur gelernt, ich bin auch ausgegangen, habe Sport gemacht und Klavier gespielt. Ich werde in Deutschland Medizin studieren, bin mir aber noch nicht sicher, in welcher Stadt».