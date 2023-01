Buchungsportale: Das sind die besten Alternativen zu Airbnb

Was vor 15 Jahren mit einer Luftmatratze als Schlafgelegenheit in San Francisco begann, hat sich zu einem Milliardengeschäft entwickelt: Von schrägen Unterkünften bis zum Netflix-Schloss von Kaiserin Sisi – auf Airbnb werden Ferienträume wahr.

Die bekannte Buchungsplattform steht aber auch immer wieder in der Kritik, verantwortlich für steigende Mietpreise sowie Wohnungsknappheit in touristisch beliebten Städten wie beispielsweise Barcelona zu sein. Wir stellen fünf Portale vor, welche eine Alternative zu Airbnb bieten.

Für Gruppen- und Familienferien: Vrbo

Für einen gerechten Tourismus: Fairbnb

Fairbnb ist 2016 aus einer Gegenbewegung zu den bestehenden Home-Sharing-Plattformen in Venedig, Amsterdam sowie Bologna entstanden, um eine gerechtere Alternative zu schaffen. Seither setzt sich die Genossenschaft für einen nachhaltigen Tourismus ein. Dabei kommt die Hälfte der Buchungsgebühren Gemeinschaftsprojekten in den Gastregionen zugute, wovon lokale Arbeitnehmende profitieren.

Für nachhaltige Ferien: Bookitgreen

Wenn dir umweltbewusstes Reisen besonders am Herzen liegt, ist die Plattform Bookitgreen (auf Deutsch: Buche grün) genau das Richtige für dich. Dabei kannst du zwischen 15 Nachhaltigkeitskriterien wie beispielsweise nachhaltige Bauweise der Unterkunft oder Ökostrom auswählen. Ob in einem Zelt, auf einem Bauernhof, in einem Privatzimmer oder in einer Pension – du hast die Wahl.