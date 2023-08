Luxemburg: Das sind die besten Ziele für den Urlaub zuhause

Aus dem Alltag flüchten, ohne das Land zu verlassen? Sarah Pitt, Kommunikationsverantwortliche bei «Luxembourg for Tourism», hat fünf Orte herausgesucht, die man im Sommer unbedingt besuchen sollte. Für jeden sollte etwas dabei sein, ob alt oder jung, sportlich oder gemütlich.

Gemütlich entlang der Mosel

Der «Komfort-Wanderweg» in Remich wurde erst vor einem Monat eröffnet und erstreckt sich über vier Kilometer durch die kleinen Gassen Remichs und entlang der Mosel. Der Wanderweg, auf dem es keine Hindernisse oder Höhenunterschiede gibt, ist in etwa einer Stunde zu bewältigen. Sogar mit dem Kinderwagen kann der Spaziergang unternommen werden.

Zu Fuß durchs Ösling

Für Wanderliebhaber bieten die «Éislek Pied» die 18 schönsten Wanderrouten im Ösling . Mehrere Schlafmöglichkeiten in Hotels oder auf Campingplätzen entlang der Strecke ermöglichen einen richtigen Wanderurlaub.

In der Natur vor den Toren der Hauptstadt

Das «Guttland» wird aufgrund seiner schönen Natur auch «Garten der Stadt» genannt. Die Guttland.Trails bieten sieben Wanderstrecken, die im Gegensatz zum Müllerthal nicht an Wasserfällen, sondern an Bächen, Wäldern und beeindruckenden Felsen vorbeiführen. Das Ganze ist sehr beschaulich und ideal für Familien.

Auf der Suche nach etwas Abkühlung

Die Kasematten und das «Musée de l'Ardoise» bieten an sehr heißen Tagen kühle Plätze.

Die regenreiche Zeit scheint sich ihrem Ende zu nähern und in den kommenden Wochen stehen wieder wärmere Tage mit mehr Sonnenstunden an. Für eine Abkühlung sorgen da zum Beispiel die Bockkasematten, die seit Juli wieder geöffnet haben. Die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Kasematten bieten einen Überblick über die Geschichte des Landes und der Stadt und gleichzeitig einen atemberaubenden Blick auf die Altstadt, den Grund und den Kirchberg.

Im «Musée de l'Ardoise» in Martelingen kann man dem Ursprung des Schiefers in bis zu 42 Metern Tiefe bis hin zum fertigen Produkt auf die Spur gehen.

Eine traumhafte Übernachtung in den Bäumen

In den «Bamhaiser» in Esch können bis zu sechs Personen nächtigen.

Im Herzen des Tierparks auf dem Galgenberg in Esch an der Alzette kann in speziell angefertigten Baumhäusern übernachtet werden. Die gemütlichen Unterkünfte können bis zu vier bzw. sechs Personen beherbergen.