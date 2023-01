Weltwirtschaftsforum: Das sind die fünf irrsten WEF-Mythen

«5000 Soldaten zum Schutz des WEF in Davos. Erwarten sie Ärger?» Solche Posts deuten an, das WEF müsse dieses Jahr besonders gut geschützt werden. Das Parlament hat aber lediglich – wie in früheren Jahren auch – eine Obergrenze von 5000 Armeeangehörige zur Unterstützung des WEF festgelegt. Das heisst nicht, dass sie zum Einsatz kommen.