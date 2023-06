Seit Montagabend ist bekannt, dass im Atlantik ein Touristen-U-Boot vermisst wird, das zum Wrack der Titanic unterwegs war. An Bord befinden sich fünf Menschen aus mehreren Ländern.

Suchaktion läuft : Das sind die fünf vermissten Menschen an Bord des verschollenen U-Boots

Ein Tauchboot, das gelegentlich Touristen zum Wrack der Titanic transportiert, wird im Atlantik vermisst. Derzeit werde vor der Küste der kanadischen Insel Neufundland nach dem Gefährt gesucht, teilte die Küstenwache in der US-Stadt Boston dem britischen Sender BBC am Montag mit.

An Bord des vermissten Titanic-Tauchboots sind nach aktuellem Kenntnisstand fünf Menschen. Darunter der britische Geschäftsmann und Abenteurer Hamish Harding. Die britische Nachrichtenagentur PA meldete am Dienstagmorgen, dass Hardings Unternehmen Action Aviation dies bestätigte. «Es bleibt noch genügend Zeit, um einen Rettungseinsatz zu ermöglichen, für diesen Fall ist Ausrüstung zum Überleben an Bord», sagte Manager Mark Butler. «Wir alle hoffen und beten, dass er gesund und munter zurückkommt.»

Hamish Harding imago images / UPI Photo

«Nur begrenzte Informationen»

Weiter sollen ein pakistanischer Geschäftsmann und sein 19-jähriger Sohn an Bord der Titan sein. «Unser Sohn Shahzada Dawood und sein Sohn Suleman hatten sich auf eine Reise begeben, um die Überreste der Titanic im Atlantischen Ozean zu besichtigen», zitierten britische Medien am Dienstagmorgen aus einer Mitteilung der Familie. «Bis jetzt ist der Kontakt zu ihrem Tauchboot unterbrochen, und es stehen nur begrenzte Informationen zur Verfügung.» Dawood lebt demnach in Großbritannien und arbeitet als Unternehmensberater. Laut Daily Mail ist der 48-Jährige einer der reichsten Männer Pakistans.

Der pakistanische Geschäftsmann Shahzada Dawood war nach Angaben seiner Familie mit dem 19-jährigen Sohn Suleman an Bord. Engro Corporation

Die Identität der anderen beiden Insassen wurde noch nicht öffentlich bestätigt. Britischen Medien zufolge ist einer von ihnen Paul-Henri Nargeolet, ein französischer Titanic-Experte.

Paul-Henri Nargeolet imago stock&people

Beim fünften Besatzungsmitglied solle es sich um Oceangate-CEO Stockton Rush handeln. Laut seiner Biografie auf der Webseite von Oceangate, erhielt er im Jahr 1981 als jüngster Verkehrspilot den Flugschein. Neben einem Zweimann-Tauchboot, war er auch am Bau eines Glasair-Versuchsflugzeugs beteiligt.

Stockton Rush, CEO von Oceangate. Screenshot YouTube