Expertin gibt Tipps: Das sind die häufigsten Fehler beim ersten Tattoo

Damit du beim Tätowieren nicht in eine Anfänger-Falle tappst, haben wir mit Tattoo Artist Agata Haindl gesprochen.

Bis jetzt hast du gewartet, doch diesen Sommer soll definitiv dein erstes Tattoo her? Dann heißt es aufgepasst, denn bei einem Motiv, das im besten Fall das Leben lang auf der Haut bleibt, sollte nichts schieflaufen. Dafür ist natürlich einerseits der Künstler oder die Künstlerin verantwortlich, zu dem oder der du gehst.

Fehler 1: Du willst quatschen

«Ein qualitativ hochwertiges Tattoo erfordert höchste Konzentration, die meisten Künstlerinnen und Künstler brauchen Ruhe», so die Expertin. Dazu leide die Präzision: «Wer redet, bewegt sich. Dann genau zu arbeiten, ist immer schwierig.» Auch deine Kolleginnen und Kollegen solltest du daher daheim lassen. Deswegen musst du dich aber nicht stundenlang langweilen: «Super ist zum Beispiel, ein Hörbuch mitzunehmen oder etwas zu lesen – das lenkt auch von den Schmerzen ab.»

Fehler 2: Du hältst an einer Vorlage fest

Du hast ein Design bei Pinterest gesehen und willst das jetzt auf deiner Haut? Das ist aus mehreren Gründen schwierig: Je nach Motiv kostete es den Artist mehrere Stunden Arbeit, die du jetzt einfach kopierst. Zudem zahlte der Kunde oder die Kundin des Originals wahrscheinlich viel Geld für ein Einzelstück. Auch die Expertin findet: «Wir kopieren keine Arbeiten, jeder hat seinen eigenen Stil.» Was dafür in Ordnung ist, ist, Bilder als Inspiration mitzubringen, sodass der Artist ein Gefühl dafür bekommt, was du dir wünschst.