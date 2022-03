Scheidungsvertrag mit der EU : Das sind die Knackpunkte im Brexit-Deal

London und Brüssel haben sich auf einen Brexit-Deal geeinigt. Boris Johnson bezeichnet das Abkommen als «großartig», Nordirland ist weniger erfreut.

1. Keine harte Grenze auf der irischen Insel

Alle dazu nötigen Kontrollen sollen «am Eintrittspunkt» der Waren in Nordirland stattfinden und damit nicht an der Grenze zu Irland, die einst ein Brennpunkt im blutigen Nordirland-Konflikt war. Verpflichtet ist Großbritannien durch die Vereinbarung auch, mit Blick auf Nordirland die EU-Regeln für Staatsbeihilfen anzuwenden.

2. Zollpartnerschaft für Nordirland

Nordirland hält sich weiter an bestimmte EU-Warenstandards; es bleibt sowohl in einer speziellen Zollpartnerschaft mit der EU als auch in der Zollunion des Vereinigten Königreichs, und es gibt eine Vereinbarung über die Mehrwertsteuer, damit die Mehrwertsteuern in Nordirland und Irland nicht deutlich voneinander abweichen.