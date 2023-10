Das sind die lästigsten Angewohnheiten im Flugzeug

Flugreisen sind oft eine kräftezehrende Sache – wenn man dann noch unangenehme Mitreisende hat, macht das die Sache umso anstrengender. In einer Umfrage wurde nun ermittelt, welches Verhalten am meisten stört.

Flugreisen sind für viele Passagiere eine tolle Angelegenheit – aber bestimmte Fauxpas der Mitreisenden können das Erlebnis unangenehm machen. Die Flugvergleichsseite Skyscanner hat 2000 britische Fluggäste befragt , um herauszufinden, welche Angewohnheiten sie bei anderen Passagieren auf Flügen am meisten stören.

Zu den am häufigsten beobachteten Verhaltensweisen, die die Passagiere am meisten verärgerten, gehörten übermäßiger Alkoholkonsum während des Fluges, Eltern, die ihre Kinder im Flugzeug herumrennen lassen, das Drängeln in der Warteschlange, die Benutzung von Gadgets ohne Kopfhörer oder das Zurücklehnen des Sitzes ohne Rücksicht auf die Menschen um sie herum.