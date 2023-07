«Tasteatlas»: Das sind die legendärsten Restaurants der Welt

Was hältst Du von Restaurant-Rankings?

Ich entscheide anhand solcher Listen, wo ich essen gehe. Ich finde es cool, dass man sich an ihnen orientieren kann. Das ist das erste Resti-Ranking, das ich sehe. Nicht so toll, es gibt so viele gute Lokale. Und das ist doch total individuell. Ich esse eh nicht oft auswärts.