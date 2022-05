Ranking : Das sind die meistbesuchten Orte in Luxemburg auf Street View

LUXEMBURG – Anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Dienstes Street View hat Google eine Liste der meistbesuchten virtuellen Orte in Luxemburg veröffentlicht.

Der Burj Khalifa in Dubai, der Eiffelturm in Frankreich und das Taj Mahal in Indien sind die drei meistbesuchten Orte der Welt auf Google Street View. Aber auch Luxemburg ist nicht zu unterschätzen. Anlässlich seines 15-jährigen Bestehens hat der Google-Dienst Ranglisten der Orte erstellt, die bei seinen Internetnutzern am häufigsten abgefragt werden. Und das sind viele, seit die ersten Bilder von San Francisco und New York im Jahr 2007 aufgenommen wurden.