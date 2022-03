Galaxy S22 : Das sind die neuen Samsung Galaxy-Flaggschiffe

Samsung hat mehrere neue Handys im Angebot. Die Modelle haben eine bessere Kamera. Auch setzt die südkoreanische Firma nun auf eine ökologischere Herstellung der Geräte.

Plastik aus dem Meer

Zudem setzt Samsung bei der Herstellung nun vermehrt auf recycelte Materialien. Zusammen mit externen Partnern holt Samsung treibende Fischernetze aus den Ozeanen. Diese werden dann in Material für das S22 umgewandelt. So besteht unter anderem die Tastenhalterung des Handys zu 20 Prozent aus Ozeanplastik. Auch das Lautsprechermodul sowie Teile der Ein-/Aus- und Lautstärketasten bestehen aus dem Material.

Aufgemotzt wurde sonst vor allem die Kamera. So nimmt der Sensor nun mehr Licht auf, was für bessere Fotos und auch für bessere Videos in der Nacht sorgt. Die Handys haben eine 50-Megapixel-Hauptkamera, ein Tele mit zehn Megapixel und ein Ultraweitwinkelobjektiv mit zwölf Megapixel. Praktisch ist die neue Funktion namens Autoframing. Dabei werden Personen auf eine Entfernung von bis zu fünf Metern automatisch erkannt und in den Fokus gesetzt beim Filmen.