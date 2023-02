Hollywood-Fehlentscheidungen: Das sind die schlechtesten Promi-Filmbesetzungen

1 / 10 Mit 27 Jahren starb Amy Winehouse mit über vier Promille im Blut an einer Alkoholvergiftung. Nun wird ihr Leben verfilmt. Redferns Allerdings ähnelt die Besetzung Marisa Abela für die Hauptrolle in keinster Weise der Grammy-Preisträgerin. GC Images Abela ist aber nicht die einzige Schauspielerin, die dem Original nicht ähnelt. Auch Ashton Kutcher wurde für seine Verkörperung des Apple-Gründers Steve Jobs scharf kritisiert. FilmMagic

Mitte Januar haben die Dreharbeiten am Film über das Leben der verstorbenen Grammy-Preisträgerin Amy Winehouse gestartet. Doch bereits erste Bilder des Films «Back to Black» sorgen für Stirnrunzeln. Darauf ist die Hauptdarstellerin Marisa Abela (26) zu sehen, die in klassischer Winehouse-Manier vom Set läuft. Doch statt, wie erwartet, einen Amy-Look-a-Like zu sehen, scheint die Britin alles andere als der verstorbenen Sängerin zu ähneln. Die Fangemeinde zweifelt seither an der Entscheidung des Regisseurs Sam Taylor-Johnson, die Rolle mit Abela zu besetzen. In der Vergangenheit wurden bereits andere Promi-Besetzungen stark kritisiert.

Ashton Kutcher als Steve Jobs

US-Schauspieler Ashton Kutcher spielte 2013 in der Filmbiografie des Apple-Gründers Steve Jobs, der 2011 an seinem Krebsleiden starb, die Hauptrolle. Obwohl er zwar Jobs in jungen Jahren zum Verwechseln ähnlich sah, reichten seine schauspielerischen Leistungen nicht, um dem Tech-Milliardär gerecht zu werden. So werfen Kritiker Kutcher vor, er spiele in «Jobs» ungenau und oberflächlich. Apple-Mitbegründer Steve Wozniak nannte den Film damals sogar «peinlich». Kutcher hingegen ist mit der Kritik zu seiner Person nicht ganz einverstanden. So sei er der Ansicht, dass die schlechten Kritiken sehr kleinlich seien. Dabei nahm es der 44-Jährige so genau, dass er die gleiche Früchte-Diät hielt wie Jobs. Nur blöd, dass diese ihn sogar ins Krankenhaus brachte.

Robert Pattinson als Salvador Dalí

Der weltberühmte spanische Maler verstarb 1989 im Alter von 85 Jahren. Er gilt bis heute als Hauptvertreter des Surrealismus und gilt als einer der berühmtesten Künstler des 20. Jahrhunderts. Verkörpert wurde er 2008 im Film «Little Ashes» vom «Batman»-Darsteller Robert Pattinson (35). Der Film handelt von der Geschichte des jungen Salvador Dalí und insbesondere dessen Beziehung zum Dichter Frederico García Lorca und dem Filmemacher Luis Bunuel. In dem Drama trägt Pattinson zwar den typischen Dalí-Schnauz und mimt seinen verrückten Blick, doch seine Optik überzeugt nicht wirklich. Nichtsdestotrotz legt er eine gute schauspielerische Leistung hin.

Dominic West als Prinz Charles

In der aktuellen Staffel von «The Crown» spielt Dominic West (53) den damaligen Prinzen Charles. Darin wird die Geschichte der britischen Royals, ausgeschmückt mit fiktiven Dramen, aber auch realen Geschehnissen, auf Netflix erzählt. West spielt seit 2022 den einstigen Thronfolger. Allerdings scheint auch hier der Regisseur nicht genau hingeschaut zu haben. Trotz elegantem, königlichen Styling kommt West nicht an das Antlitz des Originals ran. Sein Vorgänger Josh O’Connor (32) hingegen, welcher den heutigen britischen Monarchen spielte, sah ihm zum Verwechseln ähnlich.

